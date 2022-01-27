Як розповіли у Київтеплоенерго, інцидент стався з власником квартири на вулиці Новомостицькій, 15. Киянин за два останні опалювальні періоди практично не передавав показання лічильника тепла, тому в середньому сплачував близько 150 гривень за місяць.

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Насправді ж у реальних платіжках вартість опалення мала б бути значно вищою.

Міг зовсім не дивитися на лічильник

Посадовці зазначили, що станом на 1 березня 2021 року загальне споживання тепла киянином склало всього лише 1,137 гігакалорії.

Під час запланованої повірки лічильника спеціалісти побачили, що показання приладу – 35,4 гігакалорії.

Інформацію про дані лічильника вписали у систему Київтеплоенерго, яка автоматично перерахувала платіжки.

Згідно з їхніми підрахунками, киянин заборгував понад 40 тисяч гривень.

Лічильник тепла виявився працездатним, тому чоловіку доведеться погашати борг.

У Київтеплоенерго підкреслили, що кожен власник житла має не забувати про передачу показань та надавати виключно реальні дані.



При повірці лічильника сертифікована організація, яка це робить, передає до Київтеплоенерго фактичні значення приладу. Дані потрапляють в електронну систему, яка автоматично робить розрахунок,

– підкреслили у компанії.

Також у КТЕ наголосили на тому, що показання лічильника треба передати щомісяця з 5 числа до останнього дня місяця. Зробити це можна за допомогою особистого кабінету на сайті Київтеплоенерго, або на сайті Центру комунального сервісу, а також у мобільному застосунку "Комуналка". Крім того, показання можуть записати працівники гарячої лінії, зв'язатися з якими можна за номерами: (044) 247-40-40 або 0-800-404-407.