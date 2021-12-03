Киевлянин подстрелил рабочего из-за некачественного ремонта, его задержали

Конфликт из-за якобы ненадлежащего выполнения работ произошел между 52-летним владельцем квартиры и 24-летним мужчиной. Словесная перепалка быстро превратилась в драку со стрельбой.

По данным полиции Киева, инцидент произошел на днях на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе Киева. Когда правоохранители узнали о происшествии, на место сразу выехали медики скорой и следователи.

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Правоохранители задержали владельца квартиры, а медики госпитализировали пострадавшего с травмой ноги.

Поссорились из-за плохой работы



Мужчина устроил стрельбу из пистолета под патрон Флобера / Фото полиции Киева

Как выяснили полицейские, 24-летний киевлянин якобы плохо сделал ремонт, из-за чего владелец квартиры с ним поссорился.

Конфликт быстро перерос в драку, во время которой 52-летний мужчина достал револьвер и выстрелил оппоненту в ногу.

Пострадавшего врачи отпустили после оказания помощи в больнице, а вот виновника инцидента задержали полицейские.

У злоумышленника изъяли пистолет под патрон Флобера. Оружие отправили на экспертизу.



Злоумышленник совершил 7 выстрелов / Фото полиции Киева

По факту совершения правонарушения следователи открыли уголовное производство. Действия задержанного квалифицировали как хулиганство, совершенное с помощью оружия.

Фигуранту дела уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.

Если суд признает вину мужчины, ему грозит до 7 лет заключения.