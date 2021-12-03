За даними поліції Києва, інцидент стався днями на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі Києва. Коли правоохоронці дізналися про подію, на місце одразу виїхали медики швидкої та слідчі.

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Правоохоронці затримали власника квартири, а медики госпіталізували потерпілого з травмою ноги.

Посварилися через погану роботу



Чоловік влаштував стрілянину з пістолета під патрон Флобера / Фото поліції Києва

Як з'ясували поліцейські, 24-річний киянин нібито погано зробив ремонт, через що власник квартири із ним посварився.

Конфлікт швидко переріс у бійку, під час якої 52-річний чоловік дістав револьвер та вистрелив опоненту у ногу.

Потерпілого лікарі відпустили після надання допомоги в лікарні, а от винуватця інциденту затримали поліцейські.

У зловмисника вилучили пістолет під патрон Флобера. Зброю відправили на експертизу.



Зловмисник здійснив 7 пострілів / Фото поліції Києва

За фактом вчинення правопорушення слідчі відкрили кримінальне провадження. Дії затриманого кваліфікували як хуліганство, вчинене за допомогою зброї.

Фігуранту справи вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує до 7 років ув'язнення.