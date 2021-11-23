Киевлянин, который погиб под колесами, убегая от драки, оказался полицейским: как все произошло

Пешеходом, который 20 ноября погиб под колесами Lexus на бульваре Перова, убегая от драки, оказался молодой полицейский. О новых деталях трагедии стало известно 23 ноября.

Жертвой жуткого дорожно-транспортного происшествия стал Ярослав Иванович Викторов 1996 года рождения. Он был старшим лейтенантом полиции, инспектором управления уголовного анализа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

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Роковые мгновения перед смертью

В вечер, когда случился несчастный случай, Викторов не был при исполнении служебных обязанностей. Перед тем, как попасть под машину, парень имел конфликт с двумя мужчинами. Поводом стал якобы похищенный телефон.

Жуткие воспоминания свидетелей

По словам очевидцев, 20 ноября молодые люди устроили драку на тротуаре. Один из них, пытаясь спастись от агрессивных нападавших, решил удрать по проезжей части, но оказался под колесами. От полученных травм он мгновенно умер.

Текст публикации "Киева оперативного":

UPD: оказывается, в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Lexus (AA9299XM) и пешехода на Перова, 21, погиб действующий правоохранитель Викторов Ярослав Иванович, 1996 года рождения. Ярослав был старшим лейтенантом полиции, инспектором управления уголовного анализа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Известно, что во время этого события Ярослав не находился при исполнении служебных обязанностей.

Перед наездом у него возник конфликт с двумя неизвестными мужчинами. По непроверенной пока информации – якобы из-за открытого завладения телефоном.