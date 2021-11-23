Жертвою моторошної дорожньо-транспортної пригоди став Ярослав Іванович Вікторов 1996 року народження. Він був старшим лейтенантом поліції, інспектором управління кримінального аналізу Головного управління Національної поліції в місті Києві.

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Фатальні миті перед смертю

У вечір, коли трапився нещасний випадок, Вікторов не був при виконанні службових обов'язків. Перед тим, як потрапити під машину, хлопець мав конфлікт із двома чоловіками. Приводом став нібито викрадений телефон.

Моторошні спогади свідків

За словами очевидців, 20 листопада молодики влаштували бійку на тротуарі. Один із них, намагаючись врятуватися від агресивних нападників, вирішив утекти по проїжджій частині, але опинився під колесами. Від отриманих травм він помер миттєво.

Текст публікації "Києва оперативного":

UPD: виявляється, у дорожньо-транспортній пригоді за участі автівки Lexus (AA9299XM) та пішохода на Перова, 21, загинув чинний правоохоронець Вікторов Ярослав Іванович, 1996 року народження. Ярослав був старшим лейтенантом поліції, інспектором управління кримінального аналізу Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Відомо, що під час цієї події Ярослав не перебував при виконанні службових обов'язків.

Перед наїздом у нього виник конфлікт із двома невідомими чоловіками. За неперевіреною поки інформацією – начебто через відкрите заволодіння телефоном.