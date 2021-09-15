Киевлянка хотела записаться на массаж, но ей отказали из-за профессии

Косметолог из Киева Ирина Норова хотела получить массаж стоп и кистей рук и пыталась записаться на прием к специалисту, однако тот отказал ей из-за работы в бьюти-сфере.

О необычном инциденте женщина написала в соцсетях, выложив переписку с массажистом по имени Максим. В диалоге мужчина отметил, что не собирается оказывать услуги тем, чей профиль деятельности хотя бы частично совпадает с его работой.

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Мотивировал такую позицию массажист довольно непонятно – мол, женщина может украсть его "уникальную методику".

Предоставлять услуги коллегам никто не любит

В переписке с потенциальной клиенткой Максим отметил, что проверил информацию о женщине в соцсети и выяснил, что она работает косметологом.

Мужчина подчеркнул, что киевлянка является его прямой конкуренткой, а потому он не собирается предоставлять ей услуги из-за возможности "кражи техники и комплекса использованных масок".



Переписка женщины с массажистом / Скриншот Ирины Норовой

В комментариях к сообщению женщины пользователи посмеялись над подходом мужчины к бизнесу.

Впрочем, как отметила для 24 канала массажистка одного из киевских медицинских центров, оказывать услуги коллегам – дело сверхтрудное. Поскольку те часто пытаются давать советы и критиковать специалистов во время массажа. Однако о какой-то вероятной краже техники, по ее словам, речь никогда не идет.