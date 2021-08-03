Киевлянку во второй раз ошибочно включили в санкционный список СНБО

Сотрудницу Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ольгу Калинину уже дважды ошибочно вносили под санкции Украины. Из-за этого с женщиной отказываются сотрудничать банки, а выезд за границу для нее закрыт.

Чиновники, которые составляют списки причастных к терроризму деятелей, дважды включили киевлянку из-за совпадения ее фамилии и имени с секретаршей "территориальной избирательной комиссии Первомайского района" в оккупированном Крыму. При этом никакой связи с "выборами" на захваченной Россией территории женщина не имеет.

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Из-за ужасной ошибки чиновников ни в чем не виновная сотрудница института не может нормально жить.

Перепутали с тезкой из Крыма

Впервые Ольга Калинина попала под санкции в 2018 году. После появления ее имени и всех персональных данных в списке, женщина потеряла возможность пользоваться терминалами, получать зарплату, а также покупать товары безналичным путем. Кроме того, МИД передал все данные киевлянки в другие страны, из-за чего она не могла выехать из Украины в отпуск.



Ольга Калинина в санкционном списке СНБО / Фото "Обозревателя"

Чтобы чиновники исправили свою ошибку, Калининой понадобился год. В 2019 году на сайте Офиса президента появился приказ, которым женщину исключили из санкционного списка, а вместо нее добавили реальную террористку.

Впрочем, к нормальной жизни научный сотрудник вернулась ненадолго. В июле 2021 года ее снова отказались обслуживать в банках. Счета женщины заблокировали.

Выяснилось, что на подпись президенту снова передали списки с упоминанием не причастной к сотрудничеству с Россией женщины. Соответствующий указ опубликовали на сайте ОП.

В списке указаны персональные данные киевской тезки террористки / Фото "Обозревателя"

Пострадавшая от ошибки говорит, что в банках вполне понимают ситуацию, однако не могут ее обслуживать.



Банковские учреждения не могут сотрудничать с женщиной, которую включили в санкционный список / Фото "Обозревателя"

По словам Калининой, во второй раз подобное произошло потому, что никто из чиновников не понес ответственности за предыдущую ошибку.

Никто даже не извинился за то, что произошло в 2018 году. Если бы не резонанс, не помощь СМИ, прокуратуры АРК, Госпогранслужбы Украины, которые предоставили доказательства того, что я никакая не террористка, то я бы до сих пор жила в аду. Это же надо так лажать, чтобы во второй раз по ошибке отправить человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке,

– возмутилась женщина.