Как рассказал правозащитник Павел Лисянский, в ОРДЛО уже начали открывать "информационные центры".

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Их задачей будет активное информирование и подготовка жителей временно оккупированных территорий к выборам.

Как будет проходить голосование

Главари боевиков позволят голосовать только тем, кто имеет Страховой номер индивидуального лицевого счета. Благодаря ему можно зарегистрироваться на портале "Государственные услуги".

Далее созданный аккаунт используется на платформе "Дистанционное электронное голосование", а само волеизъявление будет происходить в "миграционных" и так называемых информационных центрах.

Ни о какой тайне голосования при этом речи не идет. Человек приходит в этот "центр", его учетную запись подключают к дистанционному голосованию, и он говорит за кого проголосовал,

– пояснил Лисянский.

В то же время Россия в этом случае поступила крайне причудливо. С одной стороны, она создаст картинку "избирательного процесса", не спровоцировав одновременно санкции, а с другой – получит голоса с ОРДЛО.

Россия давно готовила почву

Стоит напомнить, что Россия в течение последнего года активно раздавала свои паспорта на оккупированных территориях. Таким образом она готовила почву, чтобы все больше людей в ОРДЛО могли участвовать в голосовании. Еще в мае 2021 года Кремль заявил, что жителям Донбасса с паспортами России позволят участвовать в выборах в Госдуму.

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В то же время Украина выражает решительный протест из-за разброса Россией паспортами. Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убежден, что российские выборы на Донбассе являются причиной, чтобы усилить санкции против Москвы.