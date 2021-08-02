Як розповів правозахисник Павло Лисянський, в ОРДЛО вже почали відкривати "інформаційні центри".

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Їх завданням буде активне інформування та підготовка жителів тимчасово окупованих територій до виборів.

Як відбуватиметься голосування

Ватажки бойовиків дозволятимуть голосувати лише тим, хто має Страховий номер індивідуального особового рахунку. Завдяки йому можна зареєструватися на порталі "Державні послуги".

Далі створений обліковий запис використовується на платформі "Дистанційне електронне голосування", а саме волевиявлення відбуватиметься у "міграційних" і так званих інформаційних центрах.

Ні про яку таємницю голосування при цьому не мовиться. Людина приходить в цей "центр", його обліковий запис підключають до дистанційного голосування, і він говорить за кого проголосував,

– пояснив Лисянський.

Водночас Росія у цьому випадку вчинила вкрай вигадливо. З одного боку, вона створить картинку "виборчого процесу", не спровокувавши водночас санкції, а з іншого – отримає голоси з ОРДЛО.

Росія давно готувала підґрунтя

Варто нагадати, що Росія протягом останнього року активно роздавала свої паспорти на окупованих територіях. У такий спосіб вона готувала підґрунтя, аби все більше людей в ОРДЛО могли брати участь у голосуванні. Ще у травні 2021 року Кремль заявив, що жителям Донбасу з паспортами Росії дозволятимуть брати участь у виборах до Держдуми.

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Водночас Україна висловлює рішучий протест через розкидування Росією паспортами. Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович переконаний, що російські вибори на Донбасі є причиною, щоб посилити санкції проти Москви.