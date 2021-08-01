Комендантську годину скасували на 2 місяці. Вибори на території окупованих територій росіяни хочуть провести восени.

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Маріонеткова "влада" на Донбасі заявила, що протягом 2 місяців проводитимуть масові, агітаційні заходи під егідою партії "Єдина Росія".

Голосувати жителі ОРДЛО мають намір онлайн і офлайн. Відтак скасували комендантську годину, щоб організувати постійний підвіз людей до Ростовської області.

Зверніть увагу! Комендантська година діє на окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року. Щоправда, у червні 2021 року бойовики скасували обмеження у Донецьку на вихідні.

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