Комендантську годину скасували на 2 місяці. Вибори на території окупованих територій росіяни хочуть провести восени.
До теми Сурков повертається: експомічник Путіна на Донбасі буде керувати виборами в Думу
Маріонеткова "влада" на Донбасі заявила, що протягом 2 місяців проводитимуть масові, агітаційні заходи під егідою партії "Єдина Росія".
Голосувати жителі ОРДЛО мають намір онлайн і офлайн. Відтак скасували комендантську годину, щоб організувати постійний підвіз людей до Ростовської області.
Незаконні російські вибори на Донбасі: що треба знати
- Вибори до Держдуми відбудуться 19 вересня 2021 року. Порушуючи міжнародні норми, до них збираються залучити людей з окупованих територій.
- Раніше Росія почала активно роздавати російські паспорти на Донбасі.
- До осені 2021 року російські документи матимуть понад 2 мільйони жителів Донбасу, тобто вони зможуть голосувати на виборах у Думу.
- Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович переконаний, що незаконні вибори на Донбасі є причиною, щоб посилити санкції проти Москви.