Комендантский час отменили на 2 месяца. Выборы на территории оккупированных территорий россияне хотят провести осенью.

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Марионеточная "власть" на Донбассе заявила, что в течение 2 месяцев будет проводить массовые, агитационные мероприятия под эгидой партии "Единая Россия".

Голосовать жители ОРДЛО намерены онлайн и офлайн. Поэтому отменили комендантский час, чтобы организовать постоянный подвоз людей в Ростовскую область.

Обратите внимание! Комендантский час действует на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Правда, в июне 2021 года боевики отменили ограничения в Донецке на выходные.

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