Посадовці, які складають списки причетних до тероризму діячів, двічі включили киянку через збіг її прізвища та ім'я з секретаркою "територіальної виборчої комісії Первомайського району" в окупованому Криму. При цьому жодного зв'язку з "виборами" на захопленій Росією території жінка не має.

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Через жахливу помилку чиновників ні в чому не винна співробітниця інституту не може нормально жити.

Переплутали з тезкою з Криму

Вперше Ольга Калініна потрапила під санкції у 2018 році. Після появи її імені та всіх персональних даних у списку, жінка втратила змогу користуватися терміналами, отримувати зарплату, а також купувати товари безготівковим шляхом. Крім того, МЗС передав всі дані киянки до інших країн, через що вона не могла виїхати з України у відпустку.



Ольга Калініна у санкційному списку РНБО / Фото "Обозревателя"

Щоб чиновники виправили свою помилку, Калініній знадобився рік. У 2019 на сайті Офісу президента з'явився наказ, яким жінку виключили з санкційного списку, а замість неї додали реальну терористку.

Втім, до нормального життя наукова співробітниця повернулася не надовго. У липні 2021 її знову відмовилися обслуговувати у банках. Рахунки жінки заблокували.

З'ясувалося, що на підпис президенту знову передали списки зі згадкою не причетної до співпраці з Росією жінки. Відповідний указ опублікували на сайті ОП.



У списку вказані персональні дані київської тезки терористки / Фото "Обозревателя"

Постраждала від помилки каже, що у банках цілком розуміють ситуацію, однак не можуть її обслуговувати.



Банківські установи не можуть співпрацювати з жінкою, яку включили до санкційного списку / Фото "Обозревателя"

За словами Калініної, вдруге подібне сталося через те, що ніхто з посадовців не поніс відповідальності за попередню помилку.

Ніхто навіть не перепросив за те, що сталося у 2018 році. Якби не розголос, не допомога ЗМІ, прокуратури АРК, Держприкордонслужби України, які надали докази того, що я ніяка не терористка, то я б досі жила в пеклі. Це ж треба так лажати, щоб удруге помилково відправити людину під санкції! Але, знаєте, навіть не здивуюся, якщо через кілька років знову побачу себе в подібному списку,

– обурилася жінка.