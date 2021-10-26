В Киевоблгазе назвали предприятия, которые в ближайшее время должны погасить огромные долги

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12 предприятий теплокоммунэнерго задолжали Киевоблгазу от 500 тысяч до почти 11 миллионов гривен. В ближайшее время эти компании должны погасить задолженность, иначе отопительный сезон для сотен тысяч людей окажется под угрозой.