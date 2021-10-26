В Киевоблгазе назвали предприятия, которые в ближайшее время должны погасить огромные долги
Источник:Киевоблгаз
12 предприятий теплокоммунэнерго задолжали Киевоблгазу от 500 тысяч до почти 11 миллионов гривен. В ближайшее время эти компании должны погасить задолженность, иначе отопительный сезон для сотен тысяч людей окажется под угрозой.
В Киевоблэнерго отметили, что хотят обратить на задолженность предприятий внимание руководителей местного самоуправления. Долги образовались из-за неуплаты за услуги по распределению природного газа.
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Наибольшую задолженность имеют 12 компаний, хотя еще неделю назад в этот список входили 15 предприятий.
Какие компании имеют наибольшую задолженность за газ перед Киевоблэнерго
Непогашенные долги на общую сумму в почти 30 миллионов гривен имеют такие коммунальные компании теплокоммунэнерго:
- Васильковтеплосеть – 10,7 миллиона гривен;
- Белоцерковтеплосеть – 4,7 миллиона гривен;
- Вышгородтеплосеть – 4,4 миллиона гривен;
- Вишневськтеплоенерго – 1,5 миллиона гривен;
- Обуховрайтеплосеть – 1,3 миллиона гривен;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства Славутича – 1,3 миллиона гривен;
- Ресурсосбережение – 1,3 миллиона гривен;
- Боярское главное производственное управление ЖКХ – 1,2 миллиона гривен;
- Фастовтеплосеть – 1,1 миллиона гривен;
- Теплоенергопостач – 0,9 миллиона гривен;
- Управляющая компания "Сейчас – 5" – 0,5 миллиона гривен;
- Переяслав-Хмельницьктеплосеть – 0,5 миллиона гривен;
Чиновники Киевоблгаза утверждают, что продолжают прилагать усилия для бесперебойного снабжения газа потребителям Киевщины.