Киевщина оказалась в красной зоне карантина: что запретят из-за COVID-19
Источник:телеграм-канал Олега Немчинова
Киевская область попала в список регионов, переходящих в красную карантинную зону. Ограничения начнут действовать с 30 октября.
Министр Кабинета министров Олег Немчин объяснил, что такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.
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Что запретят
Жители Киевщины из-за ограничений, связанных с очередной вспышкой коронавируса, не смогут посещать:
- заведения общепита;
- торгово-развлекательные центры;
- непродовольственные рынки и магазины;
- массовые мероприятия;
- театры и кино;
- спортзалы, бассейны и фитнес-клубы.
Еще один приятный бонус для привитых
Жители Киевской области, которые получили прививку против COVID-19, смогут беспрепятственно путешествовать между областями при наличии сертификата.
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Кроме Киевщины, с 30 октября в красную зону войдут также Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Сейчас в зоне строжайших ограничений находятся уже 15 областей.
По состоянию на утро 27 октября в Украине было выявлено 22 574 новых случая коронавируса. Из них в Киевской области – 880.