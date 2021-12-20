На Киевщине чиновники хотели незаконно присвоить землю за 800 миллионов

Следователи СБУ разоблачили должностных лиц одного из поселковых советов Обуховского района Киевской области. Злоумышленники продали землю подконтрольной себе частной компании по заниженной на сотни миллионов гривен цене.

Как выяснили правоохранители, чиновники нанесли государству более 700 миллионов гривен убытков. Сама схема заключалась в том, что стоимость земли занижали в 10 раз, после чего пытались продать ее частной фирме.

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Речь идет о 7 земельных участках площадью более 26 гектаров.

Вместо 800 миллионов уплатили лишь 55



На земле, которую продали за бесценок, уже начали строительство / Фото СБУ

В СБУ говорят, что чиновники поселкового совета привлекли к схеме оценщика, который внес в документы заранее заниженную стоимость предназначенных под застройку земельных участков.

На основании такого заключения поселковый совет продал частной компании 7 участков земли площадью более 26 гектаров.

Уплатили за это 55 миллионов гривен, хотя настоящая рыночная стоимость земли составляет почти 800 миллионов.

20 декабря следователи провели 26 обысков в сельском совете и в помещениях фигурантов производства.



Следователи разоблачили должностных лиц сельского совета Обуховщины / Фото СБУ

Во время обысков правоохранители изъяли оригиналы документов о продаже земельных участков, финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности должностных лиц.

Схему работники СБУ квалифицировали как завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Если должностных лиц признают виновными в суде, им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.