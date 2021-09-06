На Киевщине мужчина приставал к школьницам и ударил 13-летнюю

Извращенца задержали патрульные Белой Церкви, которым поступил вызов от потерпевшей. Школьница рассказала правоохранителям, что мужчина пытался приставать к ней и к ее подруге.

Копы, прибывшие на вызов, встретили пострадавшую. Девушка рассказала им, как выглядел нападавший. Через несколько минут злоумышленника уже задержали.

Смотрите также Массовое отравление школьников в гимназии Киева: в КГГА говорят о контроле над ситуацией

На место происшествия вызвали следователей, а информацию о преступлении передали работникам ювенальной превенции.

Ударил и сбежал

По данным инспекторов, 13-летняя девочка и ее подруга встретили незнакомца на улице Гаевой.

Мужчина начал приставать к детям, а потом – ударил школьницу.

Какие именно травмы получила пострадавшая – неизвестно.

После нападения на девочку мужчина сбежал в неизвестном направлении. Однако тщательно скрываться от правоохранителей он не собирался. Поскольку неподалеку от места преступления его и нашли.

Девочка узнала своего обидчика.

Как следователи квалифицировали преступление – пока неизвестно.