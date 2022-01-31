На Киевщине обесточили улицы почти 90 населенных пунктов

Работники Киевского региона компании ДТЭК проводят плановые работы на электросетях многих населенных пунктов. Вследствие этого специалистам пришлось обесточить огромное количество улиц по всему региону.

Информацию об обесточивании домов обнародовали на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети" заранее, чтобы жильцы могли подготовиться к неудобствам. В большинстве случаев отключение света должно быть кратковременным.

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Включить электроснабжение почти во всех населенных пунктах обещают к 16:00. В некоторых случаях – до 19:00.

В каких районах Киевщины обесточили улицы для ремонтных работ

Согласно списку запланированных работ, работники ДТЭК вынужденно отключат от электричества некоторые улицы в 87 населенных пунктах.

В целом плановые работы проводят в городах и селах 17 районов Киевщины:

Вышгородском;

Бориспольском;

Васильковском;

Кагарлыкском;

Обуховском;

Белоцерковском;

Мироновскому;

Ирпенском;

Рокитнянском;

Киево-Святошинском;

Яготинском;

Макаровском;

Бородянском;

Таращанском;

Барышевском;

Богуславском;

Фастовском.

Большинство отключений пришлось на Обуховский, Вышгородский, Васильковский, Киево-Святошинский и Бориспольский районы. Менее всего будут страдать от отключений жители Ирпенского района.

Продолжают преодолевать последствия непогоды

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК "Киевские региональные электросети", работники компании продолжают ремонтировать линии электропередач и трансформаторные подстанции, которые получили повреждения в результате непогоды. Кроме того, специалисты просят сообщать об обнаружении оборванных или провисших проводов, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденных опор.