Інформацію про знеструмлення будинків оприлюднили на сайті ДТЕК "Київські регіональні електромережі" заздалегідь, аби мешканці могли підготуватися до незручностей. У більшості випадків відключення від світла має бути короткочасним.

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Увімкнути електропостачання майже по всіх населених пунктах обіцяють до 16:00. У деяких випадках – до 19:00.

В яких районах Київщини знеструмили вулиці для ремонтних робіт

Згідно з переліком запланованих робіт, працівники ДТЕК вимушено відключать від електрики деякі вулиці у 87 населених пунктах.

Загалом планові роботи проводять у містах та селах 17 районів Київщини:

Вишгородському;

Бориспільському;

Васильківському;

Кагарлицькому;

Обухівському;

Білоцерківському;

Миронівському;

Ірпінському;

Рокитянському;

Києво-Святошинському;

Яготинському;

Макарівському;

Бородянському;

Таращанському;

Баришівському;

Богуславському;

Фастівському.

Більшість відключень припало на Обухівський, Вишгородський, Васильківський, Києво-Святошинський та Бориспільський райони. Менш за все страждатимуть від відключень жителі Ірпінського району.

Продовжують долати наслідки негоди

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК "Київські регіональні електромережі", працівники компанії продовжують ремонтувати лінії електропередач та трансформаторні підстанції, які зазнали ушкоджень внаслідок негоди. Крім того, спеціалісти просять повідомляти про виявлення обірваних чи провислих проводів, відкритих дверей та люків електроустановок, а також про пошкоджені опори.