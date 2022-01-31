Информацию об обесточивании домов обнародовали на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети" заранее, чтобы жильцы могли подготовиться к неудобствам. В большинстве случаев отключение света должно быть кратковременным.

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Включить электроснабжение почти во всех населенных пунктах обещают к 16:00. В некоторых случаях – до 19:00.

В каких районах Киевщины обесточили улицы для ремонтных работ

Согласно списку запланированных работ, работники ДТЭК вынужденно отключат от электричества некоторые улицы в 87 населенных пунктах.

В целом плановые работы проводят в городах и селах 17 районов Киевщины:

Вышгородском;

Бориспольском;

Васильковском;

Кагарлыкском;

Обуховском;

Белоцерковском;

Мироновскому;

Ирпенском;

Рокитнянском;

Киево-Святошинском;

Яготинском;

Макаровском;

Бородянском;

Таращанском;

Барышевском;

Богуславском;

Фастовском.

Большинство отключений пришлось на Обуховский, Вышгородский, Васильковский, Киево-Святошинский и Бориспольский районы. Менее всего будут страдать от отключений жители Ирпенского района.

Продолжают преодолевать последствия непогоды

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК "Киевские региональные электросети", работники компании продолжают ремонтировать линии электропередач и трансформаторные подстанции, которые получили повреждения в результате непогоды. Кроме того, специалисты просят сообщать об обнаружении оборванных или провисших проводов, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденных опор.