Информацию об обесточивании домов обнародовали на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети" заранее, чтобы жильцы могли подготовиться к неудобствам. В большинстве случаев отключение света должно быть кратковременным.
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Включить электроснабжение почти во всех населенных пунктах обещают к 16:00. В некоторых случаях – до 19:00.
В каких районах Киевщины обесточили улицы для ремонтных работ
Согласно списку запланированных работ, работники ДТЭК вынужденно отключат от электричества некоторые улицы в 87 населенных пунктах.
В целом плановые работы проводят в городах и селах 17 районов Киевщины:
- Вышгородском;
- Бориспольском;
- Васильковском;
- Кагарлыкском;
- Обуховском;
- Белоцерковском;
- Мироновскому;
- Ирпенском;
- Рокитнянском;
- Киево-Святошинском;
- Яготинском;
- Макаровском;
- Бородянском;
- Таращанском;
- Барышевском;
- Богуславском;
- Фастовском.
Большинство отключений пришлось на Обуховский, Вышгородский, Васильковский, Киево-Святошинский и Бориспольский районы. Менее всего будут страдать от отключений жители Ирпенского района.
Продолжают преодолевать последствия непогоды
Как сообщили в пресс-службе ДТЭК "Киевские региональные электросети", работники компании продолжают ремонтировать линии электропередач и трансформаторные подстанции, которые получили повреждения в результате непогоды. Кроме того, специалисты просят сообщать об обнаружении оборванных или провисших проводов, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденных опор.