Попал в собственных родителей: на Киевщине молодой человек устроил стрельбу в толпе
Источник:полиция Киевской области
27-летний мужчина решил пострелять в людей, которые обидели его брата, но попал в собственных родителей. Огонь он открыл в забитом людьми ночном заведении в Василькове Киевской области.
Когда правоохранители узнали о стрельбе с ранеными, они сразу прибыли на место происшествия. Следователи задержали злоумышленника, а также выяснили, что стрельбе предшествовал конфликт между его братом и еще одним посетителем заведения.
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Злоумышленник, по данным следователей, хотел отомстить за собственного брата.
Ранил 4 человек
Злоумышленник был подготовлен к разборкам, но только в плане вооружения / Фото полиции Киевской области
- Инцидент начался с того, что родственник задержанного конфликтовал с другим молодым человеком. Тогда он позвонил родителям и пожаловался на то, что его бьют.
- Помочь парню приехали его отец, мать и старший брат.
- Во время выяснения отношений один из участников конфликта задул молодого человека газом, что и разозлило его брата.
- 27-летний мужчина пошел к машине, где у него лежал пистолет, и начал стрелять в толпу.
- Он ранил своих родителей и еще двух человек.
Пистолет отправили на экспертизу / Фото полиции Киевской области
Мужчине инкриминируют хулиганство, совершенное с помощью оружия. Если злоумышленника признают виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.
Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.
Досудебное расследование инцидента продолжается.