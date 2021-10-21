На Киевщине пассажирский автобус из Беларуси влетел в грузовик и перевернулся, есть пострадавшие

Серьезная авария с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса произошла днем, 21 октября, на трассе Киев – Знаменка. Автобус с белорусскими номерными знаками перевернулся неподалеку от Обухова.

На месте происшествия работали следователи и медики скорой. Врачи госпитализировали пострадавших в результате аварии. Ими оказались граждане Беларуси. По предварительным данным, помощь медиков понадобилась 6 лицам.

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По факту ДТП с пострадавшими открыли уголовное производство. Как именно квалифицировали аварию правоохранители, пока неизвестно.

Автобус не пропустил грузовик



У грузовика пострадала передняя часть кузова / Фото патрульной полиции Киевской области

Авария произошла около 15:00 на перекрестке неподалеку от Обухова Киевской области.

По предварительным данным, водитель автобуса не предоставил преимущество в движении грузовику, из-за чего между транспортными средствами произошло ДТП.

После удара грузовик остался без бампера и с помятой передней частью. Автобус пострадал значительно больше – от удара его опрокинуло на бок.

Пассажиры рейсового транспорта вытащили из него свой багаж и остались ждать другой автобус, который повезет их дальше.



6 пассажиров автобуса получили травмы / Фото патрульной полиции Киевской области

В патрульной полиции Киевской области отметили, что в результате аварии в направлении Кагарлыка может образоваться затор. Из-за этого водителей просят заранее запланировать себе поездку по альтернативным маршрутам.