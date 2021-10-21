На місці події працювали слідчі та медики швидкої. Лікарі госпіталізували постраждалих внаслідок аварії. Ними виявилися громадяни Білорусі.За попередніми даними, допомога медиків знадобилася 6 особам.
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За фактом ДТП із постраждалими відкрили кримінальне провадження. Як саме кваліфікували аварію правоохоронці, наразі невідомо.
Автобус не пропустив вантажівку
У вантажівки постраждала передня частина кузова / Фото патрульної поліції Київщини
- Аварія сталася близько 15:00 на перехресті неподалік від Обухова Київської області.
- За попередніми даними, водій автобуса не надав перевагу в русі вантажівці, через що між транспортними засобами сталося ДТП.
- Після удару вантажівка залишилася без бампера та з пом'ятою передньою частиною. Автобус постраждав значно більше – від удару його перекинуло на бік.
- Пасажири рейсового транспорту витягли з нього свій багаж та залишилися чекати на інший автобус, який повезе їх далі.
6 пасажирів автобуса отримали травми / Фото патрульної поліції Київської області
У патрульній поліції Київської області зазначили, що внаслідок аварії в напрямку Кагарлика може утворитися затор. Через це водіїв просять заздалегідь запланувати собі поїздку альтернативними маршрутами.