На Киевщине патриоты массово портят рекламу с пророссийским Мураевым

Билборды с изображением антиукраинского деятеля и владельца пропагандистского канала "Наш" увидели жители Киевской области. Находиться в стороне и позволить приспешнику оккупантов рекламироваться на нашей земле люди не смогли.

Сам факт появления рекламы с фанатом России изрядно возмутил многих граждан. Высказались патриоты и по сотрудничеству рекламных компаний с Мураевым, поскольку по закону владельцы билбордов не отказались от кровавых денег.

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Впрочем, патриотически настроенные активисты решили бороться с проблемой собственноручно.

Не его земля

Видеозапись с разрисованными портретами антиукраинского деятеля появилась в соцсетях. Сделали его в Боярке Киевской области, где патриоты и проявили гражданскую позицию.

На билбордах Мураеву напомнили, кем является президент России Путин, а также немножко унизили самого экснардепа.

В комментариях к многочисленным фото и видео с испорченными билбордами пользователи отметили, что украинская земля ему не принадлежит. Потому что Мураев - "типичный представитель русского мира".

По данным источников 24 канала скандальные билборды с рожей пророссийского политика увидели почти во всех областях Украины. Но немалое количество рекламных конструкций постигла такая же участь, как и на Киевщине.

Смотрите видео с испорченной рекламой с Мураевым: