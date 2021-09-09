На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов: фото с места аварии

Вблизи села Чупира Киевской области утром, 9 сентября, в ДТП попали 13 паломников-хасидов. В результате погиб гражданин Израиля.

Сообщение о ДТП полицейским Белоцерковского районного управления полиции поступило примерно в 04:00 9 сентября.

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Паломники-хасиды попали в аварию

Правоохранители сразу выехали на место аварии. На 109-м километре трассы Киев – Одесса, вблизи села Чупира полицейские обнаружили автомобиль Mercedes Sprinter. Удалось выяснить, что 37-летний водитель перевозил 13 паломников-хасидов из Умани в аэропорт "Борисполь".

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в правой полосе с реверсным движением, однако резко получил ослепление светом фар встречного авто.

В результате он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения. Но, выполняя маневр правой стороной, столкнулся со встречным автобусом. После машину выбросило на другую сторону дороги в поле.



В Киевской области произошло ДТП с участием хасидов / Фото Нацполиции

Есть жертва ДТП

В результате аварии погиб 45-летний гражданин Израиля, находившийся в микроавтобусе. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили.

Полиция обещает предоставить дополнительную информацию позже.



В аварии погиб один из паломников /Фото Нацполиции

Хасиды в Умани: коротко