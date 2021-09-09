На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов: фото с места аварии
Вблизи села Чупира Киевской области утром, 9 сентября, в ДТП попали 13 паломников-хасидов. В результате погиб гражданин Израиля.
Сообщение о ДТП полицейским Белоцерковского районного управления полиции поступило примерно в 04:00 9 сентября.
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Паломники-хасиды попали в аварию
Правоохранители сразу выехали на место аварии. На 109-м километре трассы Киев – Одесса, вблизи села Чупира полицейские обнаружили автомобиль Mercedes Sprinter. Удалось выяснить, что 37-летний водитель перевозил 13 паломников-хасидов из Умани в аэропорт "Борисполь".
По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в правой полосе с реверсным движением, однако резко получил ослепление светом фар встречного авто.
В результате он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения. Но, выполняя маневр правой стороной, столкнулся со встречным автобусом. После машину выбросило на другую сторону дороги в поле.
В Киевской области произошло ДТП с участием хасидов / Фото Нацполиции
Есть жертва ДТП
В результате аварии погиб 45-летний гражданин Израиля, находившийся в микроавтобусе. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили.
Полиция обещает предоставить дополнительную информацию позже.
В аварии погиб один из паломников /Фото Нацполиции
Хасиды в Умани: коротко
- В Умани завершилось празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана, которое длилось с 6 по 8 сентября.
- Хасиды часто нарушали карантин, игнорируя масочный режим. За это время у 13 паломников подтвердили коронавирус.
- В целом празднование прошло спокойно, однако не обошлось без нарушений. В частности, паломники решили развести на балконе костер, чтобы приготовить еду.
- Кроме того, в одной из арендованных хасидами квартир ночью загорелся кондиционер, что привело к пожару.