Речь идет о белом осадке, который образуется из мелких кристаллов льда тонкой структуры. Он, будто пушистая гирлянда, укрывает ветви деревьев и провода линий электропередач, однако легко осыпается, если их потрусить.

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Редкое зимнее явление зафиксировали на метеостанции "Тетерев" / Фото из фейсбука метеорологической станции "Тетерев"

Как образуется чудо природы

Образованию кристаллической изморози способствует особая ночная погода. На улице должен быть штиль или маленький ветер, а небо – безоблачным или с тонкими облаками. Кроме того, нередко это явление можно наблюдать во время тумана.

Температура, при которой возникают такие "гирлянды", в основном колеблется в пределах 10 – 25 градусов мороза. Однако, возможны и отклонения в сторону высших или низших отметок.

В целом кристаллы изморози образуются при переходе водяного пара в лед в процессе испарения капель тумана или дымки.

Где-то снежит, а где-то цветет

Еще одно аномальное для холодного времени года явление зафиксировали в Киеве. Там в начале ноября неожиданно зацвели каштаны. Такой сбой природы заметили жители Оболони и Теремков.

Текст публикации метеорологической станции "Тетерев":

Сегодня наблюдали кристаллическую изморозь. Это такой белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда тонкой структуры. Во время оседания на ветках деревьев и проводах имеет вид пушистых гирлянд, легко осыпающихся при встряхивании.

Кристаллическая изморозь образуется преимущественно ночью при безоблачном небе или тонких облаках во время штиля или слабого ветра при наличии тумана или дымки. Чаще всего она возникает при температуре воздуха от 10 до 25 градусов мороза, но может и при более низкой или более высокой температуре.

При таких условиях кристаллы изморози появляются вследствие перехода (сублимации) водяного пара в лед во время испарения капель тумана или дымки.