На Киевщине женщина почти километр тянула бездомного на фаркопе

Крайне таинственное ДТП произошло днем 17 февраля в Боярке Киевской области. Водитель Kia Sorento протянула асфальтом бездомного, который зацепился за фаркоп.

Полицейские пытаются установить все обстоятельства ДТП, которое произошло около 14:00 в Боярке. Женщина вроде бы не заметила, что тянет за собой на машине мужчину.

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По предварительным данным, пострадавшим является бездомный 40 – 45 лет с виду.

Остальные водители якобы не сигналили

Как отметили в полиции Киевской области, 41-летняя владелица Киа Sorento якобы не заметила, что за фаркоп ее машины капюшоном зацепился мужчина.

Поездка с человеком за бортом длилась около километра. Как случилось, что за это время никто из очевидцев не просигналил женщине и не обратил ее внимание на человека позади, неизвестно.

Когда же женщина остановилась, потерпевший находился без сознания. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Киевскую областную клиническую больницу.

Личность пострадавшего следователи сразу не установили. Они только говорят, что бездомный был в темной одежде, а на вид ему 40 – 45 лет.

Полиция Фастовщины обращается к гражданам, если вам известна любая информация по данному автопроисшествию, звоните по телефону на спецлинию полиции "102",

– отметили правоохранители.

Кроме того, полицейские призвали водителей быть внимательными во время движения и соблюдать правила безопасности.

ДТП, которое вызывает много вопросов

В комментариях к новости об аварии в соцсетях пользователи пытались предположить или хотя бы представить, что должно было произойти, чтобы пешеход смог зацепиться капюшоном за фаркоп. Кроме варианта, что бездомный в момент отъезда Kia мог пытаться срезать с автомобиля катализатор, киевляне ничего логичного придумать не смогли.