Постоянно ездят по пешеходной зоне: киевских чиновников поймали на наглом нарушении ПДД

Должностных лиц Киевпастранса обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Они якобы регулярно ездят на автомобилях в свой офис по пешеходной зоне.

Видео наглого проезда Toyota, которая якобы принадлежит кому-то из должностных лиц коммунального предприятия, сняли утром 30 июля на тротуаре возле Паркового моста. Автор записи отметил, что постоянно наблюдает, как работники Киевпастранса проезжают по тротуару.

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Действительно ли правилами дорожного движения пренебрегают коммунальщики, пока неизвестно.

Несмотря на оживленное движение пешеходов

Судя по записи проезда легковушки, водитель двигался параллельно Набережному шоссе по тротуару.

При этом на пешеходной зоне находилось очень много людей. Однако водитель машины на них вообще не обращал внимания.

В комментариях к записи пользователи возмущаются действиями автовладельца и призывают правоохранителей наказать нарушителя.

По предварительным данным, чиновники нарушают ПДД, поскольку проезд по центру Киева утром занимает много времени. Вместо того, чтобы ехать через Владимирский спуск, чиновники предпочитают гонять по тротуарам, но не продлевать себе маршрут.

Смотрите видео наглого проезда Toyota по пешеходной зоне в Киеве: