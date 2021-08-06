Киевский дом "Цветы Украины" внесли в реестр государственных памятников

Дом "Цветы Украины", который пытались уничтожить застройщики, внесли в реестр государственных памятников. Отныне уникальное сооружение в Киеве, что на Сечевых Стрельцов, 49, нельзя вообще трогать.

Министр культуры отметил, что приказ о внесении дома в реестр уже подписан. Теперь "Цветы" – официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения.

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Нельзя перестраивать и разрушать

Зданию присвоен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить.

Спасибо киевлянам за неравнодушие и готовность отстаивать исторический облик города,

– написал Ткаченко.

Что предшествовало этому

Напомним, что 3 августа КГГА сообщила о том, что этот дом предоставили статус только что выявленного объекта культурного наследия. Это решение местных властей было необходимо по закону для завершения процедуры внесения в государственный реестр памятников.

Чуть не разрушили

12 июля застройщик начал демонтаж здания. Впрочем, общественные активисты остановили работу.

Позже в КГГА отметили, что компания не имела прав начинать разбирать здание. Суд наложил арест на "Цветы".

В чем уникальность здания

Здание приобрели два частных инвестора, которые представляют иностранный фонд инвестиций. На месте здания планировали построить офисный центр.

До 2000-х годов в сооружении, кроме крупнейшего в Киеве магазина цветов, содержались:

оранжерея

выставочный зал

опытная база

кружки флористики

административные и складские помещения

Киевляне считают это сооружение уникальным, построенным в стиле модернизма в 80-х годах прошлого века. Проект получил награду Союза архитекторов Украины как лучшее архитектурное произведение.