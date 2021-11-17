Киевский ЖЭК похвастался ремонтом лифта перед жильцом, который его и сделал

В Киеве компания по обслуживанию многоквартирного дома присвоила себе заслуги его жильца. Она отчиталась о ремонте лифта, которого не делала. Курьезное фото появилось в сети 17 ноября.

Для достоверности мужчина обнародовал скриншот своей переписки с представителями компании. В ней ему продемонстрировали проделанную им же работу.

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Терпение лопнуло из-за бездействия

Выяснилось, что в течение нескольких месяцев житель дома просил компанию по обслуживанию заменить линолеум на полу в лифте. Однако на его жалобы никто не реагировал, и он взял инициативу в свои руки.

Мужчина потратил собственные средства и перестелил покрытие. После этого сотрудники компании направили ему фото обновленного лифта и радостно сообщили, что выполнили его просьбу.

Киевлянина удивил такой поворот, и он напомнил, что все работы выполнил собственноручно и за свои же деньги.

Работники компании по обслуживанию оконфузились в диалоге с жильцом дома / Фото из телеграм-канала "Киев News"

Текст публикации "Киев News":

До забавного абсурдная ситуация. В Киеве мужчина пытался добиться замены линолеума в лифте от ЖЭКа. Не дождался, сделал сам. И после этого ЖЭК прислал фото, – мол, готово.