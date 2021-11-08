Киевского коммунальщика, который напал на журналистку, приговорили к 2 годам
Источник:"Судебный репортер"
Голосеевский районный суд Киева признал виновным коммунальщика в избиении журналистки и оператора сайта Kyiv.Live. Само преступление произошло в 14 декабря 2020 года возле станции "Выдубичи".
Журналистка снимала сюжет о том, как в Киеве убирают снег и борются с гололедом, когда к ней подошел агрессивный пожилой мужчина. Он несколько раз толкнул женщину, ударил оператора, после чего поскользнулся и упал.
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Впрочем, даже падение его не остановило. Поднявшись, злоумышленник ударил журналистку еще несколько раз.
Освободили от наказания
- Нападавшим на журналистов оказался инженер Киевоблэнерго.
- По его словам, он воспринял появление журналистов как пранк, и разозлился на них. Девушка якобы мешала ему пройти по узкому тротуару.
- Мужчина утверждал, что сознательно не нападал на журналистку, хотя у нее в руках был микрофон с большой эмблемой канала.
При выборе наказания судьи учли, что злоумышленник не имел судимости и не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, на работе ему предоставили положительную характеристику и указали, что у него отсутствует склонность к насилию.
Служители Фемиды наказали мужчину 2 с половиной годами пребывания под стражей, однако заменили наказание испытательным сроком на 2 года. Также мужчина должен возместить государству 2 174 гривны судебных расходов.