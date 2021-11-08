Журналістка знімала сюжет про те, як у Києві прибирають сніг та борються з ожеледицею, коли до неї підійшов агресивний літній чоловік. Він кілька разів штовхнув жінку, ударив оператора, після чого послизнувся та впав.

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Втім, навіть падіння його не зупинило. Піднявшись, зловмисник ударив журналістку ще кілька разів.

Звільнили від покарання

Нападником на журналістів виявився інженер Київобленерго.

За його словами, він сприйняв появу журналістів як пранк, та розлютився на них. Дівчина буцімто заважала йому пройти вузьким тротуаром.

Чоловік стверджував, що свідомо не нападав на журналістку, хоча у неї в руках був мікрофон з великою емблемою каналу.

Під час вибору покарання судді врахували, що зловмисник не мав судимості та не притягувався до кримінальної відповідальності. Крім того, на роботі йому надали позитивну характеристику та вказали, що у нього відсутня схильність до насильства.

Служителі Феміди покарали чоловіка 2 з половиною роками перебування під вартою, однак замінили покарання випробувальним терміном на 2 роки. Також чоловік має відшкодувати державі 2 174 гривні судових витрат.