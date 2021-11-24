В киевской мечети запретили прививку одной из вакцин от COVID-19

В мечети Ар-Рахма в Киеве с 23 ноября открыли центр массовой вакцинации граждан. Получить прививку в церковном заведении можно не только мусульманам, но и всем желающим.

В перечне доступных препаратов для прививки нет AstraZeneca. Как оказалось, эту вакцину запретили из-за наличия в составе этилового спирта.

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Мотивировали в мечети это тем, что в исламе спирт находится под запретом.

Все остальные вакцины есть в наличии

Очередей на вакцинацию в мечети Ар-Рахма пока нет, поскольку о возможности прививаться здесь знают не все.

Большинство людей, которые получили вакцину от COVID-19 в мечети – верующие.

Прийти в мечеть для прививки может каждый желающий совершеннолетний гражданин. Также здесь будут прививать подростков в возрасте 12+, но только при наличии у них всех вакцин согласно календарю профилактических прививок.

Вакцину в центре прививки в мечети можно выбирать.

Скорость вакцинации достаточно высокая

По состоянию на 24 ноября, в Украине сделали 23,2 миллиона прививок. Полностью вакцинированными являются 13 миллионов граждан. 10,2 миллиона получили только одну дозу препарата.

В общем за сутки 23 ноября в центрах массовых прививок, поликлиниках и мобильными бригадами был сделан 286 121 укол. Подобные темпы вакцинации держатся в Украине с момента объявления красных зон во многих регионах. Поняв, что за проезд и посещение рабочих мест без сертификата будут наказывать, граждане массово бросились делать прививки.