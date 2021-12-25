В Киевской области беременную срочно доставили в больницу на вертолете

Накануне бориспольские патрульные получили вызов о том, что вертолетом нужно доставить в больницу беременную женщину. Правоохранители ограничили доступ к месту приземления.

Патрульные Киевщины 24 декабря позаботились о безопасном приземлении вертолета для транспортировки беременной женщины.

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Беременную доставили в больницу вертолетом

Бориспольские патрульные примерно в 13.00 получили вызов на улицу Митрополита Шептицкого.

Медики сообщили, что вертолетом нужно доставить в больницу беременную женщину. Она нуждалась в срочной помощи. Медработники попросили патрульных обеспечить беспрепятственный путь к вертолету.

Правоохранители ограничили доступ к месту приземления. Поэтому медики смогли быстро и беспрепятственно перевезти женщину в вертолет.

Патрульные способствовали приземлению вертолета с беременной: смотрите видео

Полицейский вертолет доставил 2 пациентов в больницу

20 декабря вертолет полицейских транспортировал двух мужчин во львовские больницы.

Вертолет МВД Airbus Helicopters Н-145 перевез из Бродов во Львовскую больницу скорой медицинской помощи 57-летнего пациента. У него случился острый мозговой инсульт.

После этого вертолет немедленно вылетел на другой вызов – в Золочев. Там он забрал из поликлиники 63-летнего мужчину, у которого тоже произошел инсульт.

Текст сообщения патрульной полиции Киевской области:

Вчера около 13 часов бориспольские патрульные получили вызов на улицу Митрополита Шептицкого.

Медики сообщили, что вертолетом нужно доставить в больницу беременную женщину, которая нуждалась в срочной медицинской помощи, и попросили патрульных обеспечить беспрепятственный путь в летательный аппарат.

Охранники правопорядка ограничили доступ к месту приземления и медики быстро и беспрепятственно перевезли женщину к вертолету.