В Киевской области микроавтобус вдребезги разбился о фуру с водителем-иностранцем: жуткое видео

Очень жесткая авария произошла 11 января на трассе Киев – Одесса у поселка Гребенки в Киевской области. Микроавтобус Mercedes Sprinter с огромной силой столкнулся с грузовиком Mercedes Benz Axor.

В результате аварии, микроавтобус получил крайне серьезные повреждения и, скорее всего, не подлежит ремонту. Водитель буса получил травмы головы.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу в Белой Церкви. На месте происшествия работают патрульные и следователи.

ДТП привело к огромной пробке

Как рассказали в полиции Киевской области, авария произошла около 13:30 11 января недалеко от села Гребенки Белоцерковского района.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и на скорости врезался в стоящий на обочине грузовик.

В результате столкновения пострадала левая часть фуры, а микроавтобус остался вообще без передка.

Кроме того, на дорогу рядом со Sprinter выпали сотни бутылок с кока-колой.

Правоохранители говорят, что в грузовике в момент столкновения находился 38-летний гражданин Турции. Он в результате аварии не пострадал.

Информацию о ДТП правоохранители зафиксировали в реестре. Окончательную квалификацию определят после выяснения всех обстоятельств инцидента и получения данных о тяжести травм водителя бусика.

По состоянию на 16:40 проезд в направлении Белой Церкви и Киева существенно усложнен, поскольку свободными для водителей осталось всего несколько полос.

Смотрите видео с места масштабного ДТП в Киевской области: