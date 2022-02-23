В Киевской области на взятке погорел руководитель филиала одного из государственных предприятий

Полицейские Киевской области задержали с поличным высокопоставленного чиновника, который якобы требовал от предпринимателя немалую сумму за подписание договора. Разоблачение чиновника произошло днем 23 февраля.

Как отметили в полиции Киевщины, злоумышленник был задержан на одной из АЗС при получении им взятки в 50 тысяч гривен. По данным следствия, 27-летний глава филиала одного из государственных предприятий требовал средства у бизнесмена за подписание документов.

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За достаточно большую сумму чиновник обещал предприятию передать в аренду государственное имущество.

Могут посадить на 10 лет

Злоумышленника задержали на одной из АЗС / Фото полиции Киевской области

Правоохранители выяснили, что чиновник собирался подписать договор о передаче имущества государственной компании без какого-либо проведения аукциона.

Свои "услуги" злоумышленник оценил в 50 тысяч гривен.

При получении средств мужчину задержали следователи и сотрудники департамента стратегических расследований полиции.

У мужчины изъяли 50 тысяч незаконно полученных гривен / Фото полиции Киевской области

Квалифицировали событие правоохранители как получение взятки должностным лицом. В настоящее время правоохранители занимаются подготовкой и уведомлением фигуранта производства о подозрении в совершении преступления.

Вскоре судьи будут избирать фигуранту производства меру пресечения. На какой мере будут настаивать прокуроры, пока неизвестно.

Если руководителя филиала госпредприятия признают виновным, мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года после увольнения. Кроме того, служители Фемиды могут применить в отношении злоумышленника конфискацию имущества.