В Киевской области задержали 61-летнего мужчину, который ударил сына топором по голове

Чрезвычайный инцидент произошел в селе Шевченково Броварского района Киевской области. По данным следствия, пожилой мужчина во время ссоры ударил своего родного сына топором.

Правоохранители говорят, что преступление произошло 23 ноября около 22:00. Отец поконфликтовал с сыном по неизвестным причинам, из-за чего между ними произошла короткая драка.

Смотрите также В Днепре задержали мужчину, стрелявшего в строителя

Пожилой мужчина схватился за топор и ударил им родственника.

Периодически конфликтовали



Орудие преступления / Фото Броварского управления полиции

В доме во время ссоры и разборок находилась мать потерпевшего. Женщина вызвала скорую помощь.

Медики госпитализировали 26-летнего в больницу, а также сообщили об этом правоохранителям.

Следователи, работавшие на месте происшествия, установили, что между 61-летним мужчиной и его сыном нередко случались конфликты.

Повреждение мужчина нанес в разгар эмоций. Однако теперь ему грозит достаточно долгий срок заключения.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.

Вскоре задержанному будут избирать меру пресечения.