Правоохоронці кажуть, що злочин стався 23 листопада близько 22:00. Батько поконфліктував із сином з невідомих причин, через що між ними сталася коротка бійка.

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Літній чоловік схопився за сокиру та вдарив нею родича.

Періодично конфліктували



Знаряддя злочину / Фото Броварського управління поліції

У будинку під час сварки та розбірок перебувала мати потерпілого. Жінка викликала швидку допомогу.

Медики госпіталізували 26-річного до лікарні, а також повідомили про це правоохоронцям.

Слідчі, які працювали на місці події, встановили, що між 61-річним чоловіком та його сином нерідко траплялися конфлікти.

Ушкодження чоловік завдав у розпалі емоцій. Однак тепер йому загрожує досить довгий термін ув'язнення.

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід.