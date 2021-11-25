Правоохранители говорят, что преступление произошло 23 ноября около 22:00. Отец поконфликтовал с сыном по неизвестным причинам, из-за чего между ними произошла короткая драка.
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Пожилой мужчина схватился за топор и ударил им родственника.
Периодически конфликтовали
Орудие преступления / Фото Броварского управления полиции
- В доме во время ссоры и разборок находилась мать потерпевшего. Женщина вызвала скорую помощь.
- Медики госпитализировали 26-летнего в больницу, а также сообщили об этом правоохранителям.
- Следователи, работавшие на месте происшествия, установили, что между 61-летним мужчиной и его сыном нередко случались конфликты.
- Повреждение мужчина нанес в разгар эмоций. Однако теперь ему грозит достаточно долгий срок заключения.
Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.
Вскоре задержанному будут избирать меру пресечения.