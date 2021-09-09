На киевской трассе разместили билборд с живой девушкой: видео с места
Источник:телеграм "Регионалити"
В Киеве возле трассы установили билборд вместе с живой девушкой, которая лежит на диване. Вероятно, он расположен возле торгового центра Lavina Mall.
В сети опубликовали видео, на котором девушка, здороваясь, машет рукой. О "живом" билборде рассказали 9 сентября.
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"Это лучше, чем с мертвой"
Видео снимала пассажирка из авто, которое ехало навстречу. Она сказала водителю, чтобы он посигналил. Он сделал это и в ответ девушка на билборде помахала рукой.
Она лежала на желтом диване, который был прикреплен к рекламному посту. Вокруг стояли мужчины, которые наблюдали за ситуацией. Говорят, что билборд расположен возле торгового центра Lavina Mall.
В Киеве установили билборд с живой девушкой: смотрите видео телеграма "Регионалити"
В комментариях люди шутят над "живой" рекламой. Вот несколько реакций:
- "Это лучше, чем с мертвой"
- "Надо такое на выборы с депутатами";
- "Пи**ец, целый день на солнце";
- "Придумано е**натом";
- "Пошли снимем телку";
- "Это – гениально".