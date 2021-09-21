В киевском "Ашане" продавали халву с "невидимой" скидкой: курьезное видео

В супермаркете сети "Ашан" на киевской Борщаговке покупатели заметили ценники на халву с нулевой скидкой. Соответствующие кадры обнародовали в сети 21 сентября.

На видео видно, что старая цена ничем не отличается от сниженной – 18,9 гривен. Хотя на обновленной этикетке начальной ценой отметили 25,9 гривен.

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В Киеве в магазине заметили ненастоящие скидки / Скриншот 24 канала

"Боги маркетинга"

Показательно, что новая этикетка была наклеенной поверх старой. Автор сообщения в шутку отметил, что инициаторы такого заманивания легковерных покупателей – "боги маркетинга".

Впрочем, в комментариях под постом украинцы признали, что подобная практика широко применяется во многих магазинах нашей страны. Это крайне возмутило пользователей сети.

В комментариях упомянутый магазин также обвинили в якобы ненадлежащих санитарных условиях, пожаловавшись на грязь в нем.

В супермаркете Киева продавали халву за псевдоскидкой / Видео "Новости Киевщины"

Рыба по стоимости, как авто

Тем временем норвежская сеть Egersund Seafood продает в одном из своих киевских магазинов тунец за 313 500 гривен. Речь идет о редкой разновидности рыбы Bluefin tuna. За один килограмм такой просят 1 600 гривен.