В киевском "Фокстроте" девушке продали болты вместо iPhone: как отреагировал магазин

Киевлянка стала жертвой странной аферы, приобретя за 24 тысячи гривен iPhone в магазине "Фокстрот". Распаковав коробку дома, она нашла там вместо смартфона железные болты. Об инциденте девушка рассказала 28 ноября.

По словам потерпевшей Виктории Шапкиной, досадный случай произошел с ней в Dream Town. Она предварительно заказала телефон онлайн и решила взять его в кредит.

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"Сюрприз" обнаружился только дома

Девушка рассказала, что в отделении "Фокстрот" оформила необходимые документы и попросила продавщицу переставить сим-карту из старого телефона в новый, так как она очень спешила на поезд. Однако ей отказали в такой услуге.

Не предложили включить телефон и проверить его исправность, как это делают в нормальных магазинах. И к тому же я спешила. Очень. Когда я открыла коробку, там были гайки, завернутые в полиэтилен. Я не понимала, что произошло, и пыталась найти телефон в коробке, но она была пустая,

– пожаловалась обманутая покупательница.

Шапкина добавила, что пустой была даже картонка, в которую обычно вставляют булавки для доставания сим-карты.

Долгая история с разборками

После неприятного открытия девушка сразу же позвонила на горячую линию "Фокстрота", и там ее попросили снова прийти в магазин утром. В конце концов персонал обвинил покупательницу в том, что она не проверила содержимое коробки сразу на кассе. Однако распутывание загадочной истории продолжилось, и киевлянка написала для этого специальное заявление.



Досадную находку девушка увидела уже дома / Фото из фейсбука Виктории Шапкиной

Реакция магазина

В конце концов в "Фокстроте" взяли время для выяснения всех обстоятельств инцидента, так как самым странным было то, что iPhone был упакован в заводскую пленку. Впоследствии в компании пришли к выводу, что стали жертвой мошенников. Девушке все же пообещали выдать телефон и продолжили расследование.

"Произошедшая ситуация для нас такая же неприятная неожиданность, как и для клиента. Поэтому для ее решения нам нужно было провести углубленное расследование, которое заняло чуть больше времени. Мы искренне извиняемся за такой инцидент и благодарны Виктории за лояльность", – написали представители "Фокстрота" под публикацией девушки.

Кроме того, они пообещали сделать выводы из скандального случая и приложить все усилия, чтобы больше никто не оказался в подобной ситуации.

Текст публикации Виктории Шапкиной:

UPD. Магазин сказал, что они стали жертвой мошенников, то мне выдадут новый телефон, а внутри проводят следственные работы.

Когда ты лояльна к бренду, то должна за это платить дорого, или как "Фокстрот" продал мне гайки по цене iPhone.

Я заказала телефон онлайн в кредит. Вчера приехала за ним в магазин в Dream Town. Оформила документы, продавщица стояла с коробочкой с телефоном на стойке выдачи товара. Вечером у меня был поезд и куча дел, которые надо было сделать как можно быстрее.

Я попросила переставить старую сим-карту в новый телефон, на что мне отказали. Не предложили включить телефон и проверить его исправность, как это делают в нормальных магазинах. И к тому же я спешила. Очень.

Когда я открыла коробку, там были гайки, завернутые в полиэтилен. Я не понимала, что произошло, и пыталась найти телефон в коробке, но она была пустая. Даже картонка с булавкой для того, чтобы достать сим-карту, была пустая.

Я позвонила сразу же на горячую линию и все подробно рассказала. Мне сказали, что передали информацию, и чтобы завтра я приехала в магазин с самого утра. Я сделала публикацию в сториз, там мне написали от страницы "Фокстрот" и сказали, что передали информацию.

На следующий день я была возле магазина еще до открытия. Никто из персонала не знал о случае. Мне сказали, что я виновата, что не включила телефон в магазине. Что надо писать заявление и ждать. Я написала.

Кажется, кто-то из работников "Фокстрота" (по телефону или в магазине) говорил, что в течение 8 часов какое-то решение будет, но прошло уже больше, но ничего конкретного не произошло. Много извинений, но что мне с ними сделать? Я их не обменяю на 24 тысячи гривен.

А если купить телефон в подарок, его тоже надо проверять на стойке перед продавцами? Получается, что моя лояльность к магазину сыграла мне во вред, и теперь, когда мои планы и мой нормальный сон летят в ад, надо вытирать слезы извинениями "Фокстрота"? Браво!