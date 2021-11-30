За словами потерпілої Вікторії Шапкіної, прикрий випадок трапився з нею у Dream Town. Вона попередньо замовила телефон онлайн і вирішила взяти його в кредит.

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"Сюрприз" викрився лише вдома

Дівчина розповіла, що у відділенні "Фокстрот" оформила необхідні документи і попросила продавчиню переставити сім-карту зі старого телефона в новий, адже вона дуже поспішала на потяг. Однак їй відмовили у такій послузі.

Не запропонували увімкнути телефон і перевірити його справність, як це роблять у нормальних магазинах. І до того ж, я поспішала. Дуже. Коли я відкрила коробку, там були гайки, загорнуті у поліетилен. Я не розуміла, що сталося, і намагалася знайти телефон у коробці, але вона була пуста,

– поскаржилася ошукана покупчиня.

Шапкіна додала, що порожньою була навіть картонка, у яку зазвичай вставляють шпильки для діставання сім-карти.

Довга історія з розбірками

Після неприємного відкриття дівчина одразу ж зателефонувала на гарячу лінію "Фокстроту", і там її попросили знову прийти до магазину вранці. Зрештою персонал звинуватив покупчиню в тому, що вона не перевірила вміст коробки одразу на касі. Однак розплутування загадкової історії продовжилося, і киянка написала для цього спеціальну заяву.



Прикру знахідку дівчина побачила вже вдома / Фото з фейсбуку Вікторії Шапкіної

Реакція магазину

Зрештою у "Фокстроті" взяли час для з'ясування усіх обставин інциденту, адже найдивнішим було те, що iPhone був запакований у заводську плівку. Згодом у компанії дійшли висновку, що стали жертвою шахраїв. Дівчині таки пообіцяли видати телефон і продовжили розслідування.

"Ситуація, що сталася, для нас така ж неприємна несподіванка, як і для клієнта. Тому для її вирішення нам потрібно було провести поглиблене розслідування, що зайняло трохи більше часу. Ми щиро перепрошуємо за такий інцидент та вдячні Вікторії за лояльність", – написали представники "Фокстроту" під дописом дівчини.

Крім того, вони пообіцяли зробити висновки зі скандального випадку й докласти усіх зусиль, аби більше ніхто не опинився у подібній ситуації.

Текст публікації Вікторії Шапкіної:

UPD. Магазин сказав, що вони стали жертвою шахраїв, мені видадуть новий телефон, а всередині проводять слідчі роботи.

Коли ти лояльна до бренду, то маєш за це платити дорого, або як "Фокстрот" продав мені гайки за ціною iPhone.

Я замовила телефон онлайн, у кредит. Вчора приїхала за ним до магазину у Dream Town. Оформила документи, продавчиня стояла з коробочкою із телефоном на стійці видачі товару. Ввечері у мене був потягдо Одеси і купа справ, які треба було зробити якнайшвидше.

Я попросила переставити стару сім-карту у новий телефон, на що мені відмовили. Не запропонували увімнути телефон і перевірити його справність, як це роблять у нормальних магазинах. І до того ж, я поспішала. Дуже.

Коли я відкрила коробку, там були гайки, загорнуті у поліетилен. Я не розуміла, що сталося, і намагалася знайти телефон у коробці, але вона була пуста. Навіть картонка зі шпилькою для того, щоб дістати сім-карту, була порожня.

Я зателефонувала одразу ж на гарячу лінію і все докладно розповіла. Мені сказали, що передали інформацію і щоб завтра я приїхала до магазину із самого ранку. Я зробила публікацію у сторіз, там мені написали від сторінки "Фокстрот" і сказали, що передали інформацію.

Наступного дня я була біля магазину ще до відкриття. Ніхто з персоналу не знав про випадок. Мені сказали, що я винна, що не увімкнула телефон у магазині. Що треба писати заяву і чекати. Я написала.

Здається, хтось із працівників "Фокстроту" (по телефону чи в магазині) казав, що протягом 8 годин якесь рішення буде, але пройшло вже більше, але нічого конкретного не відбулось. Багато вибачень, але що мені з ними зробити? Я їх не обміняю на 24 тисячі гривень.

А якщо купити телефон у подарунок, його теж треба перевіряти на стійці перед продавцями? Виходить, що моя лояльність до магазину зіграла мені на шкоду і тепер, коли мої плани і мій нормальний сон летять у пекло, треба витирати сльози пробаченнями "Фокстроту"? Браво!