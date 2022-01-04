В киевском Гидропарке масштабно горит яхт-клуб
Источник:"Киев оперативный"
Очередной серьезный пожар произошел утром 4 января в Гидропарке в Киеве. Огонь охватил помещение яхт-клуба "Фрегат", обычно работающей в теплый период года.
Как отметили очевидцы, возгорание произошло на территории Гидропарка со стороны реки Десенки. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, пытающиеся ликвидировать пожар.
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Причину возгорания будут выяснять полицейские.
Что известно о пожаре на станции лодок в Гидропарке
- Пожар в Гидропарке произошел около 10:00 4 января.
- Огонь довольно быстро охватил здание. На какую именно площадь распространился пожар, неизвестно.
- Дым и огонь от возгорания можно увидеть в нескольких километрах от эпицентра.
- По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Смотрите видео с места пожара в Гидропарке
Второй пожар в местах отдыха за сутки
Вечером 3 января на Трухановом острове в Киеве загорелся развлекательный комплекс "Южный берег Киева". Масштабный пожар охватил деревянное здание площадью 600 квадратных метров. Огонь потушили, однако помещение выгорело дотла.
В комментариях о событиях в соцсетях пользователи отмечают, что пожары в подобных заведениях случаются регулярно перед началом сезона отдыха. Жители столицы предполагают, что таким образом предприниматели пытаются побороть конкурентов.