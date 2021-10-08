В киевском метро увидели крайне необычный поезд с технологическими вагонами

По синей ветке подземки Киева начал двигаться поезд из модернизированных вагонов. Он оборудован новой навигационной системой, которую сейчас работники метро только тестируют.

Новый поезд состоит из модернизированных вагонов, которые были построены еще в 1981 – 1984 годах. Корпус вагонов для них сделали из стеклопластика. Кабину машиниста оснастили подогревом, кондиционером и другими технологическими вещами.

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Пассажиры, которым повезло проехаться в новом поезде, в восторге от системы навигации.

Можно увидеть, где именно едет поезд



Поезд с такой технологией в Киеве только один / Фото "Сегодня"

Известно, что вагоны поезда оснащены интерактивной схемой синей ветки. Система подсвечивает станции, которые уже проехал поезд.

Кроме того, в вагонах установили новые окна и дверное оборудование.

Освещают салон с помощью светодиодов, которые являются более энергоэффективными по сравнению с устаревшими светильниками.

Также в кабине машиниста установили новый пульт управления, ветровое стекло с электроподогревом и зеркала заднего вида.

В метро Киева говорят, что технология навигации с фиксацией станции пока только тестируется.

Поезд модернизирован полностью, а навигационная система – это только один его пункт. Такое нововведение действительно требует длительного тестирования. Также необходимо предусмотреть финансирование на программу по модернизации,

– подчеркнули в коммунальном предприятии.

Когда в метро Киева могут появиться другие поезда с подобными функциями, пока неизвестно.