В киевском транспорте сломалась система оплаты за проезд

Жители столицы и гости Киева не могут приобрести разовые поездки для пользования общественным транспортом. Также из-за технической неисправности временно заблокирована функция пополнения транспортных карт.

Как отметили в КГГА, проблема возникла днем ​​30 августа на серверах автоматической системы оплаты проезда. Технические специалисты довольно быстро выяснили, где именно произошел сбой и начали решать проблему.

Смотрите также Может останавливать грузовики: в Киеве трагически известную остановку оборудовали защитой

По состоянию на 14:52 специалисты уже устранили причины сбоя.

На восстановление нужно время

Чиновники подчеркнули, что некорректная работа серверов привела к сложностям с пополнением карточек и оплаты за одноразовое пользование транспортом. Однако заранее приобретенные билеты работают без проблем.

Чиновники говорят, что несмотря на налаживание правильной работы серверов, система оплаты может не работать.

На полное восстановление, по оценкам экспертов, понадобится почти час.

В коммунальном предприятии Главный информационно-вычислительный центр КГГА просят прощения у киевлян и гостей города за неудобства.

Обновление транспортных карт в Киеве произошло в 2021 году одновременно с внедрением приложения "Киев цифровой". С помощью карты можно оплатить проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах, а также в метро.