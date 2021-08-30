В киевском транспорте сломалась система оплаты за проезд

30 августа 2021 , 16:00
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Источник:

КГГА

Жители столицы и гости Киева не могут приобрести разовые поездки для пользования общественным транспортом. Также из-за технической неисправности временно заблокирована функция пополнения транспортных карт.

Как отметили в КГГА, проблема возникла днем ​​30 августа на серверах автоматической системы оплаты проезда. Технические специалисты довольно быстро выяснили, где именно произошел сбой и начали решать проблему.

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По состоянию на 14:52 специалисты уже устранили причины сбоя.

На восстановление нужно время

Чиновники подчеркнули, что некорректная работа серверов привела к сложностям с пополнением карточек и оплаты за одноразовое пользование транспортом. Однако заранее приобретенные билеты работают без проблем.

  • Чиновники говорят, что несмотря на налаживание правильной работы серверов, система оплаты может не работать.
  • На полное восстановление, по оценкам экспертов, понадобится почти час.

В коммунальном предприятии Главный информационно-вычислительный центр КГГА просят прощения у киевлян и гостей города за неудобства.

Обновление транспортных карт в Киеве произошло в 2021 году одновременно с внедрением приложения "Киев цифровой". С помощью карты можно оплатить проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах, а также в метро.
Автор: Олексій Чибісов