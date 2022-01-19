Киевводоканал показал, как освящали воду для горожан: атмосферные фото
Источник:фейсбук Киевводоканала
Накануне Крещения на Деснянской и Днепровской водопроводных станциях Киева освятили воду. Чин совершили 18 января.
Праздничный молебен совершил настоятель храмов Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого (Малая Теплая София) и Первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Петр Ландвитович. На кадрах видно, что освящалась как вода в резервуарах для всего города, так и в бутылках для сотрудников коммунального учреждения.
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Святая вода – в каждый уголок столицы
Кроме того, сотрудники Киевводоканала обеспечили развоз чистой воды для освящения по всем районам Киева. Прежде всего они тщательно подготовили под это несколько цистерн. В частности, их продезинфицировали водой с хлором и промыли чистой питьевой водой.
После этого в лабораториях взяли пробы из заполненных водовозок и провели анализ. Получив подтверждение, что вода безопасна, ее отправили на освящение.
Где можно набрать освященную воду
Водовозки киевляне смогут найти по следующим адресам:
- возле храма Малой Теплой Софии, улица Владимирская, 24 (стояла с 8:00 до 10:00);
- у храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, улица Стеценко, 14 (с 10:00 до 15:00);
- в Гидропарке возле часовни Крещения Господня (с 13:00);
- возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, улица Приречная, 5а (с 9:00).
В Киевводоканале освятили воду для горожан / Фото из фейсбука Киевводоканала
Тексты публикаций Киевводоканала:
В канун Крещения на Деснянской и Днепровской водопроводных станциях настоятель храмов Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого (Малая Теплая София) и Первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Петр Ландвитович совершил чин великого водосвятия.
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В канун Крещения работники Киевводоканала традиционно готовят автоцистерны, в которых будут развозить питьевую воду для освящения.
Каждая из водовозок проходит санитарную обработку: сначала ее дезинфицируют, заполняя водой с хлором, а затем промывают чистой питьевой водой. Затем представители лабораторий Киевводоканала отбирают пробы воды из водовозки и отправляют на анализ.
Получив вывод, что качество воды отвечает нормативным требованиям Государственных санитарных норм и правил, работники Киевводоканала отправляют автоцистерны на освящение.
Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам, которые будут расположены по адресам:
- с 8:00 до 10:00 возле храма Малой Теплой Софии, улица Владимирская, 24;
- с 10:00 до 15:00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, улица Стеценко, 14;
- с 13:00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;
- с 9:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, улица Приречная, 5а.