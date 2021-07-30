В Киевводоканале уверяют, что желтая вода из крана пригодна для питья: фото

Жители улицы Академика Туполева в Святошинском районе Киева жалуются на то, что из кранов течет вода желтого цвета с неприятным запахом. Впрочем, чиновники утверждают, что ее можно даже пить.

Такой неожиданный ответ получили журналисты от Киевводоканала на запрос Kyiv Media. Чиновники отметили, что контроль качества воды проводят якобы каждый день.

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И ни разу у чиновников не было нареканий по безопасность воды.

Соответствует нормам, однако окрашена из-з загрязненности Днепра



Вода из кранов киевлян на улице Туполева не выглядит безопасной / Фото Kyiv Media

Согласно официальному ответу Киевводоканала, воду на улицу Туполева подают с Днепровской водопроводной станции.

При этом на предприятии якобы ежедневно проводят лабораторную проверку качества воды.

По результатам проверок установлено, что качество воды соответствует действующим Государственным санитарным нормам, и она является безопасной для употребления. А желтоватый оттенок воды вызван сильной загрязненностью реки Днепр, – говорится в документе за подписью руководителя Киевводоканала Сергея Крушановского.



Ответ начальника Киевводоканала / Фото Kyiv Media