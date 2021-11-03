Киев снова превратится в Сайлент Хилл: горожан предупредили о тумане

Жителей Киева предупредили о том, что 4 ноября город окутает густой туман. Ухудшение погодных условий продлится в течение суток.

Особенно ощутимым это будет в утреннее и вечернее время суток, отметили синоптики. По их прогнозам, видимость на дорогах будет ограничиваться 200 – 500 метрами.

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Водителей предупредили об опасности

Метеорологи отметили, что из-за тумана в Украине и в Киеве в частности объявлен первый уровень опасности (желтый).

Кроме столицы, такие же погодные условия будут наблюдаться в большинстве регионов Украины. Обойдут туманы только Львовщину, Тернопольщину и Хмельнитчину.



Киев и большую часть Украины 4 ноября окутают туманы / Инфографика Укргидрометцентра

Как водителям обезопасить себя на дороге

Спасатели советуют автомобилистам не ездить на высокой скорости в туманную погоду.

Не забывать о включении противотуманных фар.

Не пренебрегать дистанцией во время движения.

Не забывать о включении аварийных огней во время остановки.

Не рисковать со слишком экстремальными маневрами.

Хэллоуинский туман очаровал Киев

Накануне Хэллоуина Киев также погрузился в облака тумана. В субботу, 30 октября, жители столицы успели сделать мистические фото невероятных пейзажей. Ведь густая дымка лишь придала городу особой атмосферы.