Киев снова превратится в Сайлент Хилл: горожан предупредили о тумане
Источник:сайт Укргидрометцентра
Жителей Киева предупредили о том, что 4 ноября город окутает густой туман. Ухудшение погодных условий продлится в течение суток.
Особенно ощутимым это будет в утреннее и вечернее время суток, отметили синоптики. По их прогнозам, видимость на дорогах будет ограничиваться 200 – 500 метрами.
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Водителей предупредили об опасности
Метеорологи отметили, что из-за тумана в Украине и в Киеве в частности объявлен первый уровень опасности (желтый).
Кроме столицы, такие же погодные условия будут наблюдаться в большинстве регионов Украины. Обойдут туманы только Львовщину, Тернопольщину и Хмельнитчину.
Киев и большую часть Украины 4 ноября окутают туманы / Инфографика Укргидрометцентра
Как водителям обезопасить себя на дороге
- Спасатели советуют автомобилистам не ездить на высокой скорости в туманную погоду.
- Не забывать о включении противотуманных фар.
- Не пренебрегать дистанцией во время движения.
- Не забывать о включении аварийных огней во время остановки.
- Не рисковать со слишком экстремальными маневрами.
Хэллоуинский туман очаровал Киев
Накануне Хэллоуина Киев также погрузился в облака тумана. В субботу, 30 октября, жители столицы успели сделать мистические фото невероятных пейзажей. Ведь густая дымка лишь придала городу особой атмосферы.