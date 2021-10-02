Кличко назвал ограничения при усилении карантина в Киеве

Виталий Кличко заявил, что в случае усиления карантина в Киеве, введут жесткие условия для невакцинированных. В частности может действовать запрет посещать заведения общественного питания или общественный транспорт.

Мэр города также пояснил, что до сих пор многие не вакцинированы. Об этом мэр Киева рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" 1 октября.

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Кличко заявил, что в случае усиления карантина, – возможны жесткие условия для невакцинированных

Как отметил мэр города, в случае усиления карантина в Киеве – могут ввести более жесткие условия для невакцинированных граждан. Говорится о том, что общественный транспорт, или заведения общественного питания могут быть доступны только для лиц, которые прививались против COVID-19. Ведь сейчас в Киеве "большой процент людей невакцинированных еще остается".

Если будем переходить к более жестким условиям (карантина – 24 канал), то: хотите пользоваться общественным транспортом, простите, но без вакцинации вы этого не сможете сделать. Хотите пойти в общественные заведения – этого тоже нельзя,

– предупредил Кличко.

Он заявил, что в первую очередь это "забота о самом важном – здоровье людей".

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