Кличко назвал срок действия красной зоны в Киеве

Из-за стремительного распространения COVID-19 Киев может пробыть в красной карантинной зоне целый месяц – то есть, до 1 декабря.

Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов. Глава города подчеркнул, что все будет напрямую зависеть от актуальной статистики.

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Киев станет "оранжевым" при двух условиях

По словам Кличко, киевляне могут рассчитывать на возвращение в оранжевую зону, если в течение одной – двух недель статистика заболеваемости и заполненности мест в больницах будет снижаться. В таком случае городские власти будут рекомендовать несколько ослабить ограничения.

Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет,

– сказал политик.

Он также подчеркнул, что вирусологи еще не видят пика новой волны коронавируса в Украине.



Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Когда коронавирус перестанет свирепствовать

Согласно ожиданиям Минздрава, максимальные показатели заболеваемости будут фиксироваться в Украине до ноября. После этого нынешний всплеск заболеваемости и смертности должен пойти на спад.